ЕС продолжит поддерживать совместный всеобъемлющий план действий всеми средствами, заявила Могерини

13 мая 2019 11:28 (UTC+04:00)

ЕС продолжит поддерживать иранскую сделку по атому всеми имеющимися средства "столько, сколько сможет", во избежание эскалации в регионе необходимо продолжать диалог по СВПД(Совместный всеобъемлющий план действий), заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы продолжаем поддерживать соглашение с Ираном, его полное выполнение. На полях министерских переговоров в понедельник в Брюсселе пройдет встреча ЕС и "евротройки", чтобы посмотреть, как мы можем продолжать поддерживать сделку, которая остается ключевым столпом нашей безопасности", - заявила она журналистам.

По ее словам, ЕС "продолжит поддерживать договор столько, сколько сможет, всеми имеющимися у него инструментами и политической волей". "И Вашингтоне, и в Тегеране это хорошо знают", - добавила она.
При этом она добавила, что с Ираном "есть серьезные разногласия по региональным событиям, но диалог – это лучший способ их преодолеть и избежать эскалации в регионе".

Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что дает 60 дней странам на переговоры. Соответствующая информация была доведена до Великобритании, Франции, Германии, Китая и России.

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