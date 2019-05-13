Экологи ООН призвали ограничить опыты с "саморазмножающимися" генами

Эксперты Международного союза охраны природы (IUCN) предложили ввести серьезные ограничения на проведение опытов с так называемыми "саморазмножающимися" генами, которые могут принести как большую пользу, так и вред дикой природе. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Синтетическая биология развивается все быстрее и быстрее, и граница между природными и рукотворными организмами начинает размываться. Этот процесс имеет как плюсы, так и минусы, и мы надеемся, что наш отчет поможет сделать ее полезной и безопасной как для человечества, так и для окружающей среды", — заявил Кен Редфорд (Ken Redford), глава специальной комиссии IUCN по синтетической биологии.

Открытие CRISPR/Cas9 и других редакторов ДНК нового поколения заставило ученых задуматься о том, можно ли использовать их для того, чтобы очень быстро и надежно распространять "нужные" версии генов по популяциям различных живых существ.

Дело в том, что эти системы вставить в геномы одноклеточных существ или даже многоклеточных животных таким образом, что они начнут удалять все "неправильные" копии генов и заменять их на "нужные" последовательности ДНК во всех его клетках.



В результате этого потомство генно-модифицированных и "нормальных" живых существ всегда будет носителями "правильной" копии гена, а не только в половине случаев, как об этом говорят законы Менделя. Благодаря этому "нужные" версии генов распространятся по всей популяции за несколько поколений, не требуя вмешательства в жизнь животных со стороны людей.

Это можно использовать для самых разных целей – уничтожения определенных разновидностей комаров и мошек, распространяющих паразитов, защиты определенных видов животных от болезней или вирусов, а также целого ряда других целей. Многие ученые и политики крайне негативно относятся к этой идее, так как они считают, что подобные "саморазмножающиеся" гены невозможно контролировать.

На прошлой неделе свои оценки по этому вопросу представили эксперты Международного союза охраны природы. Редфорд и его коллеги проанализировали все возможные плюсы и минусы от развития подобных технологий и их проникновения в дикую природу, и подготовили список рекомендаций для ООН и экологических ведомств стран-участниц IUCN.

Они обнаружили массу как потенциальных плюсов, так и минусов у подобных технологий, не позволяющих их однозначно одобрить или запретить с точки зрения защиты дикой природы и вымирающих видов.

С одной стороны, подобные технологии могут защитить многие вымирающие виды от опасных болезней, грозящих уничтожить их последние популяции, или уничтожить инвазивные виды растений или животных, выигрывающих конкуренцию с ними.

К примеру, подобным образом экологи могут защитить популяции многих островных животных от уничтожения кошками или крысами, или сделать амфибий неуязвимыми к действию грибка-"киллера" Bd, который уничтожил уже несколько миллионов лягушек и прочих земноводных по всему миру. Аналогичным образом, ученые могут спасти жизни многим птицам с Гавайских островов, чьи популяции стремительно сокращаются из-аз распространения комаров и малярии.

С другой стороны, молекулярные биологи пока не могут исключить того, что подобные саморазмножающиеся гены случайным образом проникнут в популяции диких животных и вызовут их массовое вымирание, остановить которое будет фактически невозможно.

Проблем добавляет и то, что нелегальные торговцы экзотическими животными могут перевезти "разносчиков" саморазмножающихся генов на родину инвазивных видов, где они остаются важной частью местных экосистем.

По этой причине Редфорд и его команда советуют политикам и дипломатам серьезно ограничить свободу по проведению опытов с "саморазмножающимися" генами и подходить к оценке каждого подобного эксперимента в индивидуальном порядке. В любом случае, подчеркивают ученые, эти технологии широко проникнут в нашу жизнь лишь через десятилетия, и пока они крайне далеки от любых испытаний за пределами лабораторий.

Как надеются экологи, научные эксперты, а также руководящие органы Союза и дипломаты входящих в него стран, подготовят единую стратегию ведения политики в этом вопросе к июню 2020 года, когда начнет свою работу очередной Всемирный конгресс IUCN. Если этот документ устроит участников организации, то тогда он станет одним из руководящих принципов работы МСОП уже следующим летом.

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