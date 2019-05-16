Начались продажи первой в мире карты microSD емкостью 1 Тбайт

16 мая 2019 17:50 (UTC+04:00)

Первая в мире карта памяти формата microSD емкостью 1 Тбайт, произведенная американской компанией SanDisk, поступила в продажу, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Карта, получившая название Extreme microSD, стоит $449,99. Ее можно приобрести в онлайн-магазине SanDisk.

Скорость чтения накопителя составляет 160 Мб/с, а запись данных на него осуществляется со скоростью 90 Мб/с.

SanDisk в 2000 году первой выпустила флеш-накопитель объемом 64 Гб, в 2014 году представила на рынке SD карту емкостью 512 Гб, цена которой на тот момент составляла $800. Через два года компания представила первую в мире SD карту на 1 Тбайт.

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