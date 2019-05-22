Назван самый богатый человек в истории

22 мая 2019 17:13 (UTC+04:00)

Американский экономист Сэмюэль Уильямсон назвал нефтяного магната Джона Рокфеллера самым богатым человеком в истории западной цивилизации, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

На стыке XIX и XX веков предприниматель нажил состояние в полтора миллиарда долларов (примерно 26 миллиардов долларов в наше время – Прим. ред.) , что на момент его смерти составляло 1,6 процента от ВВП США. При сохранении этих пропорций доходы Рокфеллера почти в три раза превысили бы состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, признанного богатейшим человеком в современной истории. Его активы оцениваются примерно в 117 миллиардов долларов.

Уильямсон уверен, что состояние богачей прошлого – предпринимателей, членов королевских семей и римских полководцев – превышало заработки современных миллиардеров. Экономист сопоставляет финансовые показатели богатейших людей эпох через соотношение доходов и государственного ВВП.

Другие лидеры списка Forbes разных лет также не смогли бы тягаться с ведущими предпринимателями прошлого. Так, сегодня состояние сталепромышленника Эндрю Карнеги по методике Уильямсона оценивалось бы в сумму около 300 миллиардов долларов, а железнодорожного магната Корнелиуса Вандербильта – в 200 миллиардов. В свою очередь, победитель восстания Спартака, древнеримский полководец Марк Лициний Красс владел состоянием, эквивалентным 210 миллиардам долларов, отмечает агентство.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Великобритании оператор Vodafone отменил предзаказы на смартфоны Huawei 5G
В мире 17:18
Азербайджанский фильм будет представлен на трех кинофестивалях в США (ФОТО)
Культура 15:38
Трамп раскритиковал демократов за призывы начать процедуру импичмента
В мире 15:17
Трамп в рамках визита в Ирландию остановится в отеле, принадлежащем его сыновьям
В мире 13:52
В Японии арестовали мужчину, слепившего пилотов ВВС США лазерной указкой
В мире 12:19
Трамп пришел в восторг от участника митинга, одетого в костюм стены
В мире 11:28
Лента новостей
Ожидается снижение курса доллара по отношению к манату
Финансы 18:12
Премьер Болгарии: Строительство IGB приведет к реальной диверсификации источников поставок газа
Энергетика 18:07
Товарооборот Нахчыванской АР возрос на 8,3% за 4 месяца
Экономика 18:04
Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
В мире 18:04
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики
Политика 17:54
Агентство по развитию МСБ провело встречу с представителя турсектора Азербайджана (ФОТО)
Туризм 17:53
В Азербайджане снизился спрос на сельхозоборудование
Бизнес 17:52
Власти Индонезии советуют туристам избегать мест скопления людей
В мире 17:40
Рамиз Зохрабов - гордость национального музыковедения
Культура 17:39