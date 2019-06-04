Глава Amazon намерен купить недвижимость в Нью-Йорке на сумму более $80 млн

4 июня 2019 23:09 (UTC+04:00)

Глава крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос намерен приобрести недвижимость в Нью-Йорке на общую сумму более $80 млн. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, речь идет о трех квартирах в здании 1912-го года постройки на пересечении Бродвея и Пятой авеню. Издание уточняет, что в пользование Безоса перейдут трехэтажный пентхаус, оборудованный собственным лифтом, стоимостью около $58 млн, а также две квартиры, расположенные на двух этажах прямо под ним, общей стоимостью порядка $28,45 млн. По информации The Wall Street Journal, сделка может быть завершена уже к концу дня.

9 января Джефф Безос и его супруга объявили, что намерены развестись после 25 лет в браке. У пары четверо детей. Маккензи Безос в апреле завершила процесс развода, уступив бывшему мужу 75% принадлежавших ей акций Amazon, а также доли в газете The Washington Post и компании Blue Origin.

Глава Amazon в марте второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes c состоянием $131 млрд (с учетом состояния его жены). В прошлом году журнал оценивал состояние Безосов в $112 млрд. Помимо Amazon, капитализация которой в прошлом году достигла $1 трлн, Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin. Безосы владели недвижимостью в различных частях США, в том числе особняком стоимостью $12,9 млн в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

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