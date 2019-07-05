В Таиланде турист умер во время просмотра фильма ужасов

5 июля 2019 01:16 (UTC+04:00)

В Паттайе в кинотеатре во время просмотра фильма ужасов скончался британский турист. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Daily Mail.

77-летний британец Бернард Ченнинг смотрел новую картину "Проклятие Аннабель 3". Когда кино закончилось и в зале включился свет, обнаружилось, что Ченнинг не дышит.

Персонал вызвал скорую помощь, врачи констатировали смерть. Местная жительница Монтира Пхенграт рассказала, что присутствовавшие в кинозале были шокированы и расстроены. Многих напугало, что они продолжительное время сидели рядом с трупом.

Полиция пока не назвала причину смерти Бернарда, она станет известна после вскрытия.

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