Пользователи сообщают о сбое в работе Google

5 июля 2019 05:19 (UTC+04:00)

Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в пятницу в ряде стран мира. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сбои в работе Google наблюдаются с 20:21 [четверга] по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении сервиса.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из США, Японии, стран Латинской Америки (Перу, Бразилии, Мексики) и Европы (Бельгии, Испании).

У пользователей возникают проблемы с авторизацией (55%) и работой поисковой системы (44%).

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