Власти Мальты не пустили в порт немецкое судно с мигрантами

7 июля 2019 18:01 (UTC+04:00)

Власти Мальты запретили немецкому спасательному судну Alan Kurdi с мигрантами на борту зайти в порт острова, сообщает издание Bild со ссылкой на представителя армии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Судно Alan Kurdi немецкой неправительственной организации Sea-Eye в пятницу обнаружило и подобрало у побережья Ливии 65 мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море на переполненной надувной лодке.

"У них нет разрешения проникать в территориальные воды Мальты", - заявил представитель вооруженных сил государства.

Однако Sea-Eye не оставляет надежду получить доступ в порт острова. "Мы убеждены, что Мальта предоставит нам безопасное убежище, как только Германия и другие страны ЕС предложат принять (спасенных) людей", - заявила представитель организации Карлотта Вейбл.

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