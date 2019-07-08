МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле на Барбадосе

8 июля 2019 04:09 (UTC+04:00)

МИД Норвегии подтвердил, что власти Венесуэлы и оппозиция проведут переговоры на Барбадосе, следует из коммюнике ведомства, которое разместил в Twitter министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее со ссылкой на Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны, сообщалось, что венесуэльская оппозиция готова встретиться с властями страны на Барбадосе.

"Сообщаем, что представители основных политических игроков Венесуэлы решили продолжить процесс переговоров при помощи Норвегии... Стороны встретятся на этой неделе на Барбадосе, чтобы продвинуться в поиске согласованного и конституционного решения для страны", - говорится в заявлении МИД Норвегии.

В документе также отмечается, что "переговоры будут носить непрерывный и оперативный характер". При этом Норвегия "вновь подчеркивает свою признательность сторонам диалога за их усилия и дух сотрудничества".

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