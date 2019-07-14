Apple представила конкурента «Игры престолов»

Компания Apple приняла решение создать конкурента культового сериала «Игра престолов», сообщают СМИ, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Компания представила шоу под названием «See», которое, по задумке создателей, должно поразить зрителей сценарием, актерским составом и бюджетом.

На съемки одного выпуска будет потрачено около $15 млн.

В главной роли в новом проекте появится Джейсон Момоа, также известный зрителям по «Игре престолов».

В шоу также появятся Гера Хилмар, Кристиан Камарго и Шалин Фердинанд.

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