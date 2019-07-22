Китай подписал секретное соглашение по использованию военно-морской базы в Камбодже

22 июля 2019 05:45 (UTC+04:00)

Пекин заключил тайное соглашение с Пномпенем, предоставляющее Китаю эксклюзивные права на использование камбоджийской военно-морской базы, сообщает The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на "Интрефакс".

По данным источников издания, данное соглашение предоставит Китаю доступ к камбоджийской военно-морской базе Реам в Сиамском заливе в течение 30 лет с автоматическим продлением каждые 10 лет после этого.

Пекин сможет размещать на базе военный персонал, хранить оружие и пришвартовывать военные корабли.

Как отметили собеседники издания, соглашение были заключено между Китаем и Камбоджей еще весной.

Между тем, представитель правительства Камбоджи Фэй Сифан заявил изданию, что сообщение о соглашении неправда.

"Ничего подобного не происходит", - сказал он газете.

В свою очередь, Эмили Зиберг, пресс-секретарь посольства США в Пномпене, отметила, что Вашингтон "обеспокоен любыми шагами камбоджийского правительства по разрешению иностранного военного присутствия" в стране, которое нарушает мир и стабильность в регионе.

Согласно сообщению издания, американские чиновники обсуждают, сможет ли США убедить Пномпень отменить свое решение.

Отмечается, что данное соглашение было заключено в то время, как США и их союзники пытаются не допустить использование аэропорта, который строится частной китайской компанией в Дара Сакоре, военными КНР.

По данным газеты, спутниковые снимки свидетельствуют, что аэропорт имеет взлетно-посадочные полосы длиной в две мили (более 3 км), пригодные для военной техники Китая.

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