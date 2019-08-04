"Союзмультфильм" предложил работу автору Чебурашки в стиле "Игры Престолов"

4 августа 2019 04:31 (UTC+04:00)

Художнику из Сыктывкара Прокопию Уляшову предложили работу на "Союзмультфильме" после публикации изображений героев советских мультфильмов в образах персонажей "Игры престолов", он может выйти на работу уже в сентябре, рассказала РИА Новости председатель правления студии Юлиана Слащева, передает Trend.

Ранее художник из Сыктывкара Прокопий Уляшов опубликовал на своей странице в социальных сетях подборку иллюстраций, на которых он изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей из "Игры престолов". Тогда Слащева назвала серию его рисунков "талантливой и остроумной" и сообщила, что автора пригласят на студию, чтобы обсудить возможности сотрудничества.

"После невероятного успеха рисунков Прокопия в социальных сетях мы пригласили его на экскурсию и собеседование в "Союзмультфильм". Он действительно оказался очень талантливым молодым человеком с большим количеством креативных идей, поэтому мы предложили ему работу в Москве, на должности специалиста по продвижению. Я думаю, в сентябре Прокопий выйдет на новое место", — рассказала собеседница агентства.

Художник изобразил Зайца и Волка из "Ну, погоди!" в образах Арьи Старк и Сандра Клигана, Малыш и Карлсон из одноименного мультфильма превратились в Джоффри Баратеона и Тириона Ланнистера, Винни Пух стал Сэмвеллом Тарли, Пятачок — Джоном Сноу. Чебурашка в исполнении автора примерил на себя роль Дейенерис Таргариен с драконом Геной.

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