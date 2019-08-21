Двоих американских военнослужащих убили в Афганистане

21 августа 2019 22:11 (UTC+04:00)

Двое военнослужащих США убиты в Афганистане в среду, сообщает командование международной операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Подробности происшествия и личности погибших не разглашаются "до уведомления ближайших родственников".

США и их союзники с 2001 года проводят в Афганистане операцию против движения "Талибан" и других группировок, включая "Исламское государство"* и "Аль-Каиду"*. За это время в стране были убиты около 1,9 тысячи американских военнослужащих и гражданских специалистов.

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