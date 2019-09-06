ООН: Северная Корея пыталась контрабандой ввезти более 100 тыс. бутылок водки

6 сентября 2019 06:20 (UTC+04:00)

КНДР пыталась в обход международных санкций незаконно ввезти в страну более 100 тысяч бутылок российской и белорусской водки. Как передает в пятницу агентство Yonhap, об этом сообщили в докладе эксперты Комитета по санкциям Совета Безопасности ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, в ноябре 2018 года был пресечен ввоз в Северную Корею 15,6 тыс. бутылок белорусской водки стоимостью $14,1 тыс., а в феврале этого года - 90 тыс. бутылок российской водки на сумму $27,1 тыс.

Алкоголь относится к категории предметов роскоши, запрещенных к ввозу в КНДР резолюцией СБ ООН 1718, принятой в октябре 2006 года в ответ на первое проведенное страной ядерное испытание. Впоследствии список запрещенных товаров неоднократно расширялся, в частности, в марте 2016 года в него были внесены дорогие часы, изделия из хрусталя, снегоходы и яхты.

Эксперты ООН также сообщили, что получили информацию о связи пхеньянского универмага "Тэсон" с одноименной группой компаний, которая считается причастной к развитию ракетной программы КНДР.

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