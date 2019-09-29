В Египте ликвидировали 15 боевиков в ходе операции на Синае

29 сентября 2019 16:27 (UTC+04:00)

МВД Египта объявило о ликвидации 15 экстремистов в ходе спецоперации на севере Синайского полуострова. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации министерства, в районе приграничного города Эль-Ариш силы безопасности преследовали экстремистов, которые подозреваются в причастности к совершению атак на сотрудников армии и полиции. В ходе вспыхнувшей перестрелки убиты 15 террористов. О потерях среди личного состава не сообщается.

В пятницу официальный представитель ВС арабской республики, полковник Тамер Рифаи сообщил, что за последнее время армия Египта совместно с полицией ликвидировала 118 боевиков действующего на территории страны экстремистского подполья на севере и в центральной части Синайского полуострова. Кроме того, ВВС арабской республики уничтожили более 30 укрытий радикалов и 115 транспортных средств террористов и контрабандистов как на Синае, так и на границе с Ливией и Суданом. Обезврежено свыше 270 самодельных взрывных устройств, изъято большое количество оружия, боеприпасов и средств связи.

Армия и полиция Египта несколько лет проводят кампанию против радикальных группировок в северных районах Синая. Наиболее одиозной из них является "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшая на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и сменившая название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"). Именно эта подпольная сеть, как считают в спецслужбах, стоит за большинством террористических атак в стране в минувшие годы.

В феврале 2018 года ВС и МВД начали антитеррористическую операцию под кодовым названием "Синай - 2018", которая в отличие от всех предыдущих проходит как на севере и в центре Синайского полуострова, так и в дельте Нила и пустыне на западе страны. В ней участвуют полевые армейские подразделения, сотрудники внутренних дел, а также пограничные, военно-воздушные и военно-морские силы. За это время ликвидированы сотни боевиков, погибли десятки полицейских и военнослужащих.

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