В HBO отказались от идеи снимать приквел к "Игре престолов"

30 октября 2019 06:32 (UTC+04:00)

Телекомпания HBO отказалась от съемок приквела к популярному сериалу "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник журнал Variety со ссылкой на источники.

По их данным, члены съемочной группы и актеры, задействованные в съемках пилотной серии запланированного ранее проекта, недавно были уведомлены о том, что канал отказался от идеи создания приквела к киносаге. Причина такого решения неизвестна. Как уточняет Variety, в пресс-службе HBO отказались от комментариев по данному вопросу.

В январе телекомпания подтвердила слухи о том, что готовится к созданию приквела к популярному сериалу и даже опубликовала список актеров, которые будут в нем задействованы. В их числе были Джош Уайтхаус, Наоми Уоттс, Наоми Аки, Дениз Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Иванно Джеремайя, Джорджи Хенли, Алекс Шарп, Тоби Регбо и другие.

Режиссером пилотной серии, которая, по данным журнала была снята летом этого года, выступила британка С. Дж. Кларксон. Как сообщалось, в приквеле речь должна была пойти о событиях, "на тысячи лет предшествующих" сюжету "Игры престолов".

Премьера первого сезона "Игры престолов" состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой, последний сезон обошелся американской телекомпании HBO в сумму свыше $90 млн. Как выяснил журнал Variety. в 2017 году пятеро исполнителей наиболее важных ролей - Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Лина Хиди, Эмилия Кларк и Кит Харингтон - получали по $500 тыс. за каждую серию.

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