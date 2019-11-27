В Бангкоке каналы превратят в туристические достопримечательности

Муниципалитет столицы Таиланда намерен создать вокруг городских каналов туристические зоны, сообщает The Thaiger, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Каналы Бангкока (клонги) - один из символов города, благодаря которому его иногда называют Восточной Венецией.

В будущем году департамент культуры, спорта и туризма города займется ремонтом каналов Prawet Burirom и Bang Luang.

Путешествие по ним позволит туристам познакомиться с тайским образом жизни, посетить плавучие рынки.

Также власти планируют разработать специальные экскурсии по клонгам для гостей города.

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