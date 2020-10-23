Пользователи в ряде стран сообщают о сбое в работе Instagram

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в пятницу в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в США, Мексике, Великобритании, Японии и Австралии.

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с показом ленты новостей (около 63%), 18% жалуются на трудности с просмотром сайта, еще порядка 18% не могут зайти в свои учетные записи.