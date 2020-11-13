В работе YouTube произошел сбой
Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube в некоторых странах сообщают о сбое в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Проблемы в работе сервиса наблюдаются преимущественно в США, Австралии, Малайзии и Японии.
Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео (87%), у 8% проинформировавших о сбое не работает сайт YouTube, еще 4% пользователей отмечают трудности с загрузкой видеороликов на сайт.
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