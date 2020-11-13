В работе YouTube произошел сбой

Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube в некоторых странах сообщают о сбое в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются преимущественно в США, Австралии, Малайзии и Японии.

Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео (87%), у 8% проинформировавших о сбое не работает сайт YouTube, еще 4% пользователей отмечают трудности с загрузкой видеороликов на сайт.