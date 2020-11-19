Врачи назвали четыре ранних симптома коронавируса

Врачи назвали четыре слабовыраженных симптома, которые могут свидетельствовать о наличии в организме коронавирусной инфекции. Об этом сообщила британская газета Daily Express, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Со ссылкой на 36 научных исследований, издание информировало, что одним из признаков, свидетельствующем о заражении коронавирусом нового типа, могут быть проблемы с желудком, проявляющиеся в виде тошноты, рвоты, диареи и потери аппетита. "Эти симптомы необязательно означают, что у пациента коронавирус, но на них стоит обратить внимание и лучше обратиться к врачу", - отметил доктор Митч Уилсон из канадского Университета Альберты.

Еще одним признаком наличия коронавирусной инфекции может быть конъюнктивит. Как подчеркнула Американская академия офтальмологии, этот симптом возникает примерно у 1-3% людей, у которых впоследствии подтвердилось заболевание, вызываемое новым коронавирусом. Кроме того, предвестником COVID-19, как заключили ученые Имперского колледжа Лондона, могут быть когнитивные нарушения, выраженные в снижении памяти и умственной работоспособности.

В качестве четвертого раннего симптома коронавируса издание назвало утомляемость. Исследователи в ирландском Тринити-колледже пришли к выводу, что усталость характерна для половины пациентов с положительным тестом на COVID-19. Она может сохраняться у них даже 10 недель спустя после выздоровления.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Всего в мире коронавирусом заразились более 56,2 млн человек, свыше 1,3 млн умерли.