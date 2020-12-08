На Марсе нашли подходящее место для инопланетных организмов

Ученые Ратгерского университета в США нашли места, где могла существовать инопланетная жизнь на Марсе, когда на нем еще присутствовала жидкая вода. В то время Солнце было холоднее и менее ярким, поэтому поверхность планеты по всей вероятности не была пригодной для живых организмов. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению исследователей, даже если Марс обладал плотной атмосферой с высоким содержанием углекислого газа и водяного пара, климат был недостаточно влажным и теплым. Однако жизнь могла существовать под землей, поддерживаемая теплом геотермальных источников. Это позволяет решить парадокс слабого молодого Солнца, согласно которому наличие жидкой воды в ранней Солнечной системе около четырех миллиардов лет назад противоречит тому, что солнечный свет был на 30 процентов тусклее.

Климатические модели предсказывают, что 3,7-4,1 миллиарда лет назад температура на поверхности на Марса едва достигала -0,15 градуса Цельсия. Однако исследователи определили, что в недрах планеты было достаточно тепло, чтобы грунтовые воды существовали в жидком виде. Удары метеоритов обеспечивали дополнительное тепло. Согласно выводам ученых, именно подземные водоемы могут служить подходящей средой обитания для живых организмов и до сих пор существовать где-то под поверхностью.