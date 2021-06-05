ЕС подготовил для ВТО предложения по расширению производства и поставок вакцин
Евросоюз подготовил и представит Всемирной торговой организации (ВТО) на следующей неделе предложения по расширению производства и поставок вакцин и лекарственных средств от COVID-19. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как заявил изданию замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, основная проблема "связана с отсутствием достаточных производственных мощностей", а не с патентами. По-прежнему, как отметил он, "нет конкретного предложения от США, и у нас также нет никакой информации о том, что оно поступит". "Мы вносим конкретное предложение от Евросоюза, так как считаем, что сможем достичь этой цели - глобального развертывания вакцин", - сказал Домбровскис.
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