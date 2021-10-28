Компания Facebook сменила название на Meta

Американская компания Facebook меняет название на Meta. Об этом заявил в четверг ее основатель Марк Цукерберг на онлайн-презентации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Теперь мы называемся Meta", - сказал он и добавил, что, несмотря на ребрендинг, "миссия [компании] остается прежней - объединять людей". Логотипом новой компании станет знак бесконечности, исполненный в синем цвете.

По заверениям Цукерберга, пока что все приложения и бренды, а это, помимо одноименной соцсети, фотосервис Instagram и мессенджер WhatsApp, останутся прежними, однако "с течением времени пользователям не нужен будет Facebook (в качестве социальной сети - прим. ТАСС), чтобы использовать другие продукты".

Основатель Facebook объяснил, что новое название корпорации происходит от греческого слова, которое означает "после" и свидетельствует о том, что у компании всегда есть пространство для развития. Ранее в рамках презентации он рассказал о концепции так называемой метавселенной, которая будет включать в себя элементы виртуальной и дополненной реальности. В качестве примера он продемонстрировал, как пользователь может принять участие в концерте, который идет одновременно и вживую, и в виртуальном пространстве.

В последнее время корпорация столкнулась со множеством скандалов - от недостаточной борьбы с дезинформацией, проблемами с сохранением конфиденциальности до руководства политическими интересами при модерировании своих сервисов и неэтичных деловых практик. Тем не менее все эти потрясения не вызвали полного обвала акций, выручка компании также растет, хоть и не такими высокими темпами, как этого от нее ожидали эксперты.

Ребрендинг

Последовавшее на фоне перечисленных проблем объявление о ребрендинге компании, по оценкам экспертов, ранее дававшим комментарии в СМИ, кажется логичным выходом из сложившейся ситуации. Решение позволит в значительной степени уйти от прежнего имени, с которым теперь связано слишком много негативных моментов, отмечали специалисты. Результатом также может стать перефокусировка внимания с теряющей популярности соцсети на новые направления деятельности компании, о которых уже говорил Цукерберг, - развитие технологий виртуальной реальности, собственных торговых площадок, а также периферийных устройств для общения в сети.