"Прогресс МС-18" успешно состыковался с Международной космической станцией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Космический корабль "Прогресс МС-18" успешно состыковался с Международной космической станцией.

Как сообщает в субботу Trend, об этом соощил Роскосмос на официальной странице в Twitter.

"Есть касание. И есть сцепка!

Грузовой корабль #ПрогрессМС18 с 2,5 т. грузов для экипажа МКС-66 причалил к российскому сегменту.

Впереди — открытие люков, операции по демонтажу стыковочного механизма и переводу системы электропитания «Прогресса» на объединённое питание", - говорится в публикации.

Корабль доставил на МКС стандартные рационы питания и свежие продукты для космонавтов, а также 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1 509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды.