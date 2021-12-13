FIA отклонила протесты "Мерседеса": Ферстаппен – чемпион "Формулы-1"

Стюарды отклонили протест команды "Мерседес" на результаты Гран-при Абу-Даби, голландский гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен официально признан чемпионом "Формулы-1" сезона 2021 года, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Мерседес" пытался оспорить итог заключительного заезда сезона: первый протест связан с обгоном Ферстаппеном Льюиса Хэмилтона за машиной безопасности, появившейся после аварии гонщика "Уильямса" Николаса Латифи, а второй указывает на возможное нарушение процедуры рестарта после режима пейс-кара (рестарт после режима машины безопасности). Оба протеста в итоге были отклонены, заявили в FIA.

Ферстаппен пришел первым к финишу на Гран-при Абу-Даби, обогнав Хэмилтона на последнем круге. Голландский пилот "Ред Булла" впервые стал чемпионом "Формулы-1" и прервал гегемонию Хэмилтона (британец на протяжении 7 лет удерживал титул лучшего гонщика планеты).