FIA отклонила протесты "Мерседеса": Ферстаппен – чемпион "Формулы-1"

В мире 13 декабря 2021 04:22 (UTC+04:00)
FIA отклонила протесты "Мерседеса": Ферстаппен – чемпион "Формулы-1"

Стюарды отклонили протест команды "Мерседес" на результаты Гран-при Абу-Даби, голландский гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен официально признан чемпионом "Формулы-1" сезона 2021 года, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Мерседес" пытался оспорить итог заключительного заезда сезона: первый протест связан с обгоном Ферстаппеном Льюиса Хэмилтона за машиной безопасности, появившейся после аварии гонщика "Уильямса" Николаса Латифи, а второй указывает на возможное нарушение процедуры рестарта после режима пейс-кара (рестарт после режима машины безопасности). Оба протеста в итоге были отклонены, заявили в FIA.

Ферстаппен пришел первым к финишу на Гран-при Абу-Даби, обогнав Хэмилтона на последнем круге. Голландский пилот "Ред Булла" впервые стал чемпионом "Формулы-1" и прервал гегемонию Хэмилтона (британец на протяжении 7 лет удерживал титул лучшего гонщика планеты).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В России выявили более 10 млн заразившихся коронавирусом с начала пандемии
В России выявили более 10 млн заразившихся коронавирусом с начала пандемии
Помощник госсекретаря США на следующей неделе посетит Киев и Москву
Помощник госсекретаря США на следующей неделе посетит Киев и Москву
В России выявили 30 288 заразившихся ковидом за сутки
В России выявили 30 288 заразившихся ковидом за сутки
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Бюджет Саудовской Аравии на 2022 год станет профицитным впервые за почти 10 лет Арабские страны 04:29
FIA отклонила протесты "Мерседеса": Ферстаппен – чемпион "Формулы-1" В мире 04:22
Канцлер Германии заявил, что газ потеряет важность для ФРГ через 25 лет Европа 03:39
Джонсон предупредил Британию о лавинообразном наступлении "омикрона" Европа 03:01
Президент ЮАР заразился коронавирусом В мире 02:26
Найден способ снизить смертность от коронавируса В мире 01:54
У трети заразившихся коронавирусом в Лондоне выявлен "омикрон" Европа 01:31
В Мексике поезд врезался в автомобиль, есть погибшие В мире 01:18
В Бразилии в результате ливней погибли семь человек В мире 00:55
Турецкий пулемет KMG556 готов к серийному производству Турция 00:24
Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии сократился Грузия 00:01
В Агдамском промышленном парке установлена система капельного орошения, работающая на солнечной энергии - Эмин Гусейнов (ФОТО) Экономика 12 декабря 23:33
Три человека погибли в ДТП в Дагестане Происшествия 12 декабря 23:07
В ВОЗ назвали штамм "омикрон" менее опасным, чем "дельта" В мире 12 декабря 22:41
"Манчестер Юнайтед" отменил тренировку из-за вспышки коронавируса в команде Спорт 12 декабря 22:07
"Мерседес" подал протест по итогам Гран-при Абу-Даби "Формулы-1" Спорт 12 декабря 21:36
Посол Рахман Мустафаев: Роль Гейдара Алиева в истории Азербайджана сопоставима с той ролью, которую сыграл генерал Шарль де Голль в истории Франции Политика 12 декабря 20:58
В сингапурском аэропорту из контейнера сбежали два льва Другие страны 12 декабря 20:54
Омикрон-штамм коронавируса выявлен в 63 государствах Другие страны 12 декабря 20:37
В Великобритании заявили об опасности витамина B9 для здоровья В мире 12 декабря 20:22
До 80 возросло число жертв торнадо в штате Кентукки США 12 декабря 20:03
Не менее 80 сторонников ИГ сдались талибам в Афганистане Другие страны 12 декабря 19:39
Новая Каледония в третий раз осталась в составе Франции Европа 12 декабря 19:13
Названы страны-лидеры по импорту продукции из Узбекистана Узбекистан 12 декабря 18:44
Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом "Формулы-1" Спорт 12 декабря 18:40
Раскрыт секрет маленького кармана на джинсах В мире 12 декабря 18:30
В Грузии почти 37% взрослого населения полностью вакцинированы от коронавируса Грузия 12 декабря 18:13
В Иране за последние сутки от коронавируса скончался 61 человек Общество 12 декабря 18:11
Около 50 человек остались без жилья после взрыва в доме на юге Италии Европа 12 декабря 17:45
В Украине будут производить тяжелые беспилотники Anka Другие страны 12 декабря 17:26
В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12 декабря 17:20
В Японии обнаружили связь между уровнем смертности от COVID-19 и генетикой Другие страны 12 декабря 17:15
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 12 декабря 16:59
В Азербайджане выявлены еще 1 226 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 649 человек Общество 12 декабря 16:47
ООН: более 500 млн человек в мире могут столкнуться с крайней бедностью из-за пандемии В мире 12 декабря 16:10
Умерла автор книги "Интервью с вампиром" Энн Райс В мире 12 декабря 16:00
Премьер Израиля отправится 12 декабря с первым официальным визитом в ОАЭ Израиль 12 декабря 15:38
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО) Общество 12 декабря 15:21
ВС Турции нейтрализовали трех террористов на севере Ирака и Сирии Турция 12 декабря 15:10
На здании Национальной библиотеки Беларуси размещена видеопроекция, посвященная дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Общество 12 декабря 14:57
Руководство Министерства обороны Азербайджана почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 12 декабря 14:45
Глава МИД Турции поделился публикацией в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 12 декабря 14:41
В России выявили более 10 млн заразившихся коронавирусом с начала пандемии Россия 12 декабря 14:40
Более 500 субъектов МСБ Казахстана получили отсрочку по кредитным платежам в 2021 году Казахстан 12 декабря 14:35
В Грузии выявлено 2922 новых случая коронавируса Грузия 12 декабря 14:33
Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла Общество 12 декабря 14:26
Рейс AZAL из Баку в Москву задерживается по технической причине Общество 12 декабря 14:10
В Нахчыванском участке железной дороги проводятся работы по проектированию - председатель ЗАО Экономика 12 декабря 14:01
Через несколько лет в Азербайджане не будет незаконных построек - министр Азербайджан 12 декабря 13:50
Общественность Азербайджана с глубоким уважением чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 12 декабря 13:37
Завершается формирование участковых избирательных комиссий - председатель ЦИК Азербайджана Политика 12 декабря 13:35
Азербайджан закупит новых роботов-миноискателей - Кямаледдин Гейдаров Политика 12 декабря 13:22
В ближайшее время состоятся выборы на вакантные места в Милли Меджлис - председатель ЦИК Азербайджана Политика 12 декабря 13:14
МЧС сформировало минно-поисковый полк на освобожденных территориях Азербайджана Азербайджан 12 декабря 13:09
Названо число иностранцев, находящихся в настоящее время в Азербайджане Общество 12 декабря 13:03
На сегодняшний день около 20 тысяч гектаров очищено от мин на освобожденных территориях Азербайджана Азербайджан 12 декабря 12:56
Итоги первой встречи заместителей министров иностранных дел пяти стран в Москве можно высоко оценить - Джейхун Байрамов Политика 12 декабря 12:49
Планируется постройка железнодорожной линии до Агдама, а затем в направлении Ханкенди Общество 12 декабря 12:38
На освобожденных территориях Азербайджана уничтожено около 95% памятников истории и культуры - министр Политика 12 декабря 12:29
Названы сроки ввода в эксплуатацию железной дороги Горадиз-Агбенд Экономика 12 декабря 12:24
Армения до сих пор под различными предлогами не допустила процесс делимитации - глава МИД Политика 12 декабря 12:22
Джейхун Байрамов рассказал о провокациях Армении Политика 12 декабря 12:19
Открытие нового ирано-азербайджанского таможенно-пропускного пункта не обсуждается - председатель ГТК Бизнес 12 декабря 12:17
Основа сегодняшних турецко-азербайджанских отношений заложена Гейдаром Алиевым - Джахит Багчи Политика 12 декабря 12:11
Предприняты меры по освобождению импорта гибридных автомобилей и электромобилей от таможенных пошлин и НДС в 2022 г. Бизнес 12 декабря 12:03
Точность минных карт, предоставленных Арменией, очень низкая - глава МИД Азербайджана Политика 12 декабря 11:56
С участка Горус-Гафан собрано около 2 миллионов манатов пошлин - Сафар Мехтиев Экономика 12 декабря 11:54
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 12 декабря 11:33
Первый вице-президент Мехрибан Алиева разместила публикацию на официальной странице в Instagram в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 12 декабря 11:24
Ученые выяснили, как будет развиваться пандемия при омикрон-штамме В мире 12 декабря 11:05
Организован медиа-тур в военный лицей имени Джамшида Нахчыванского (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12 декабря 10:56
Оливейра победил Порье и защитил титул чемпиона UFC Спорт 12 декабря 10:47
Австралия откажется от европейских вертолетов в пользу американских Другие страны 12 декабря 10:31
Может ли "омикрон" быть живой вакциной от коронавируса? - объясняет азербайджанский инфекционист Общество 12 декабря 10:15
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12 декабря 10:09
Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Другие страны 12 декабря 10:06
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 12 декабря 09:38
Генассамблея ООН одобрила вступление Ирана в НКДАР Политика 12 декабря 09:27
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5 Другие страны 12 декабря 09:20
Объем зерна и продуктов переработки в Азербайджан из Воронежской области составил 11,6 тыс. тонн Транспорт 12 декабря 09:12
Названы самые мощные iPhone В мире 12 декабря 09:12
Рост экономики Азербайджана в 2021 г. восстановится до 5,1% - Газпромбанк Экономика 12 декабря 09:00
Бразилия начнет требовать сертификат о вакцинации от въезжающих в страну Другие страны 12 декабря 08:50
Грузия готова подписать Cоглашение о свободной торговле с США - министр Грузия 12 декабря 08:25
За сутки в Казахстане выявлены 554 заболевших коронавирусом Казахстан 12 декабря 07:51
В Турции у шести человек выявлен штамм "омикрон" коронавируса - министр Турция 12 декабря 07:14
Великобритания выделит $100 млн на оказание гуманитарной помощи населению Афганистана Другие страны 12 декабря 06:43
Основатель WikiLeaks перенес инсульт в лондонской тюрьме В мире 12 декабря 06:08
Не менее 12 человек пропали без вести после взрыва газа в жилом доме на Сицилии В мире 12 декабря 05:14
Во Франции заявили о приближении пика пятой волны коронавируса Европа 12 декабря 04:41
В скором времени в Сербию поступит батарея модернизированных комплексов ПВО "Панцирь" Европа 12 декабря 04:05
В Германии ревакцинировались более 18 миллионов человек Европа 12 декабря 03:27
В США под завалами пострадавшей от торнадо фабрики могут находиться около 40 человек США 12 декабря 02:53
В Новой Каледонии открылись участки для голосования на референдуме о независимости Другие страны 12 декабря 02:18
В Германии представили роботизированную бронемашину Европа 12 декабря 01:46
В США в результате торнадо в нескольких штатах погибли 79 человек США 12 декабря 01:23
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Иране Иран 12 декабря 00:48
Ученые спрогнозировали основную волну "омикрона" в Великобритании в январе Европа 12 декабря 00:20
Сегодня - день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева Политика 12 декабря 00:01
Байден распорядился направить помощь в пострадавшие от торнадо регионы страны США 11 декабря 23:44
Все новости