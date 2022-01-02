В 2029 году к Земле подлетит смертельно опасный астероид

Критически опасный астероид Апофис диаметром почти 400 метров, весящий более 30 тонн подлетит к Земле в 2029 году сразу после Дня Космонавтики, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По прогнозам исследователей, момент максимального приближения Апофиса (назван в честь древнеегипетского бога разрушения Апопа) произойдет 13 апреля.

«Скорость сближения составит 7,42 километра в секунду. Энергия, высвободившаяся при столкновении тела c поверхностью Земли, составит 1717 мегатонн. Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду», — предсказали во ВНИИ ГОЧС разрушения при вероятном столкновении Апофиса с Землей.

По прогнозам, столкновение астероида вызовет взрыв, в 30 раз более мощный, чем взрыв самой мощной советской термоядерной бомбы в 1961 году.