Семь человек пострадали из-за схода поезда с рельсов в Южной Корее

Вагон скоростного поезда KTX на маршруте Пусан – Сеул в Южной Корее частично сошел с рельсов, в результате чего семь пассажиров получили ранения, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Один из вагонов поезда сошел с рельсов в 12:58 по местному времени 5 января в тоннеле в уезде Ендоне провинции Чхунчхон-Пукто. В тоннеле проводился ремонт и поезд, вероятно, задел одну из стальных конструкций. Точная причина происшествия расследуется.

Семь пассажиров незначительно пострадали из-за осколков разбившихся окон и падающих с полок предметов. Одного травмированного доставили в медучреждение. Всего в поезде в момент инцидента находились 303 человека.

Из-за происшествия многие поезда на маршруте Сеул – Пусан и ряде других задерживались или вовсе не выходили на линию. До 6 января на маршруте проведут ускоренные восстановительные работы для нормализации движения поездов.