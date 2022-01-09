Земле предрекли шестую волну массового вымирания

Земля в настоящее время находится на пороге шестой волны массового вымирания. Соответствующее заявление сделал профессор Стэнфордского университета Пол Эрлих, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По данным Всемирного фонда дикой природы в ближайшие десять лет на планете может произойти самое массовое вымирание всего живого со времен падения метеорита, погубившего динозавров. На грани вымирания оказался миллион видов представителей флоры и фауны.

Эрлих отметил, что помимо массового вымирания животных и растений человечеству грозит изменение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений.

Подобное развитие событий способно привести к массовым наводнениям в одних частях света и засухам - в других.

При этом наибольшее число жертв в человеческой истории от одного катастрофического события было связано как раз с наводнением и землетрясением. Два катастрофических события произошли еще в Средние века в Китае и привели к гибели 900 и 800 тысяч человек соответственно.

Стоит отметить, что всего в истории Земли было пять массовых вымираний живых организмов. В результате самого массового из них - пермского - исчезли 96% всех морских видов животных и растений.