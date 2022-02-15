Пользователи в США сообщили о сбое в работе YouTube

Неполадки в работе онлайн-видеохостинга YouTube наблюдаются в понедельник в США. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, большая часть пользователей, проинформировавших о сбое, испытывает трудности с просмотром видео (58%). Еще 23% отмечают проблемы в работе сайта, 18% жалуются на работу приложения.