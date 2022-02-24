"МЮ" на выезде сыграл вничью с "Атлетико" в плей-офф ЛЧ

«Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде и завершилась вничью со счетом 1:1, передает Trend со ссылкой на Матч.

Хозяева поля открыли счет на седьмой минуте игры после точного удара в исполнении Жоау Феликса. В концовке матча счет сравнял 19-летний форвард Энтони Эланга.

Ответный матч запланирован на 15 марта в Манчестере.

Лига Чемпионов. 1/8 финала

«Атлетико» (Мадрид) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 1:1 (1:0)

Голы: Феликс, 7. — Эланга, 80.