Норвежская компания Equinor начнет выходить из проектов в России
Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) приняла решение о выходе из совместных предприятий в России и о прекращении новых инвестиций в страну. Об этом говорится в заявлении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Совет директоров Equinor принял решение о прекращении инвестиций в Россию и начал процесс выхода из совместных предприятий в России с участием Equinor", - отмечается в заявлении. В нем поясняется, что такое решение принято из-за военной операции России на Украине.
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