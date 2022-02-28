Норвежская компания Equinor начнет выходить из проектов в России

Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) приняла решение о выходе из совместных предприятий в России и о прекращении новых инвестиций в страну. Об этом говорится в заявлении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет директоров Equinor принял решение о прекращении инвестиций в Россию и начал процесс выхода из совместных предприятий в России с участием Equinor", - отмечается в заявлении. В нем поясняется, что такое решение принято из-за военной операции России на Украине.