Дебютный гол Холанда принес "Манчестер Сити" победу над "Баварией" в товарищеском матче

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" победил германскую "Баварию" со счетом 1:0 в товарищеском матче, который прошел в Грин-Бей (штат Висконсин, США), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гол в составе победителей забил Эрлинг Холанд (12-я минута). Из-за непогоды матч был прерван в первом тайме, позднее команды вернулись на поле.

Холанд провел первый матч за "Манчестер Сити", он был заменен в перерыве на Хулиана Альвареса. В предыдущей игре с "Америкой" (2:1) норвежский нападающий попал в заявку, но не выходил на поле.