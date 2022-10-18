МКС уклонилась от космического мусора

Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20" внепланово скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС) для уклонения от космического мусора. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили в понедельник в пресс-службе "Роскосмоса".

"В понедельник, 17 октября 2022 года, орбита Международной космической станции была скорректирована для уклонения от столкновения с космическим мусором", - сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, были включены в 22:27 по московскому времени, они проработали 630,8 секунды и выдали импульс величиной 1 м/с.

"По предварительным данным, после маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,75 км и составила 417,9 км", - говорится в сообщении.

За все время полета МКС проведены 327 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 176 - с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс", сообщили в "Роскосмосе".