Темные стороны коррупционной операции в Европарламенте

БАКУ/Trend/- Вице‑президент Европарламента Ева Кайли была задержана по обвинению в причастности к коррупционным сделкам для проведения чемпионата мира-2022 в Катаре (https://www.capitalfm.co.ke/news/2022/12/belgium-makes-eu-parliament-arrests-in-qatar-corruption-probe/).

Это не первый случай взяточничества и коррупционного скандала с участием Евы Кайли. Кайли, избранная в Европейский парламент от Греции, также тесно сотрудничала с армянскими лоббистскими группами, действующими в Европе. Ее коррупционные сделки с этими группами были в повестке дня СМИ. АМИ Trend также затронула эту тему в статье, опубликованной в 2021 году. В статье под названием «Как армянская сеть управляет европейскими институтами?», были раскрыты подробности сотрудничества Кайли с армянской сетью.

В статье подчеркивалось, что хотя заявление против Азербайджана было обнародовано от имени Европарламента 19 ноября 2021 года, оно было подписано только 33 членами Европарламента. Они являются членами «Группы дружбы с Арменией», представленной в Европарламенте. Наряду с Лукасом Фурласом, Лефтерисом Христофором, Ларсом Патриком Бергом особую активность в подготовке и принятии заявления проявила и греческий депутат Ева Кайли. В заявлении содержались так называемые обвинения, такие как «угроза территориальной целостности Армении» со стороны вооруженных сил Азербайджана. Эти 33 депутата также призвали Евросоюз использовать все рычаги, «чтобы не допустить посягательство на территориальную целостность Армении».

Ссылаясь на статьи, написанные армянскими СМИ, констатируем, что это заявление, подготовленное депутатами Европарламента («Группа дружбы с Арменией»), было результатом сотрудничества с Европейским армянским национальным комитетом и «Общеевропейской армянской Федерацией за справедливость и демократию» (https://armenpress.am/arm/news/1068692.html?fbclid=IwAR3nwDuAbOzPrQ7sM_jVggk9rlkI3FnXNU6CsUQw1v6ek-NBpVky3LBYLCk).

Как «грязные деньги» попадают в Европарламент?

Мы видим, что Европарламент иногда ведет себя противоречиво по важным для Евросоюза вопросам. Порой принятые Европарламентом заявления противоречат интересам Евросоюза в целом. К этому относится и поведение по отношению к Азербайджану. Европейский парламент является одним из 5 институтов Европейского Союза. То есть является его частью.

Собственно, отсюда и начинается корень проблем в деятельности Европарламента. Исследования показывают, что одной из причин такой «децентрализации» являются незаконные средства, которые попадают в Европейский парламент под видом «лоббистской работы». Ребекка Хармс, глава «Зеленой фракции» из Германии, отметила в интервью, что Европарламент больше внимания уделяет вопросам, не имеющим прямого отношения к Европе.

«Повестка дня Европарламента формируется лоббистскими группами. Каждый пытается удовлетворить свой собственный интерес», — сказала Хармс. Ребекка Хармс выразила обеспокоенность тем, что Европарламент стал площадкой для лоббистских групп.

Проблема в том, что средства, направляемые в Европарламент на «лоббистскую деятельность», в большинстве случаев являются «грязными деньгами» и используются для реализации «грязных целей». Например, выше мы упоминали, что представленная в Европарламенте «Группа дружбы с Арменией» сотрудничает со «Всеевропейской Армянской федерацией за справедливость и демократию» (AAFJD) (https://eafjd.be/33-meps-call-on-the-eu-to-urge-azerbaijan-to-withdraw-forces-from-the-republic-of-armenia/ ). Президентом AAFJD является Каспар Карампетян. Он известен как миллиардер, олигарх и основатель мафии. Он является одним из основателей механизма «мафия-лобби», который считается одним из самых влиятельных течений в мире. Его финансы формируются за счет незаконной контрабанды алмазов. Исследования показывают, что дружба 33 представителей Европарламента с «дедом мафии» основана на реальном сотрудничестве. Они часто проводят встречи и координируют свою деятельность. Так «грязные деньги» Карампетяна попадают в Европарламент.

Поэтому, неудивительно, что Ева Кайли получила взятку за проведение чемпионата мира по футболу в Катаре. В Европарламенте сформировалась давняя традиция получения взяток и занятия коррупционной деятельностью под видом лоббизма.

Почему брюссельская полиция начала действовать именно сейчас?

Как сообщает бельгийский телеканал RTV со ссылкой на федеральную прокуратуру, Ева Кайли — не единственная задержанная по обвинению в коррупции. Полиция провела обыски в 16 местах Брюсселя и допросила 4 человек.

Бельгийская прокуратура заявила, что во время рейдов было конфисковано около 600 000 евро (633 500 долларов США) наличными, компьютерное оборудование и мобильные телефоны. Прокуратура не разглашает имена четверых, но известно, что один из них является бывшим членом парламента ЕС.

Рейды касаются депутатов, а также помощников законодателей ЕС. У каждого из 705 избранных членов Ассамблеи ЕС из 27 стран есть помощники. Помощник Кайли, которого она называет «ФГ», также среди задержанных. Ранее он работал на итальянского депутата Пьера Антонио Панцери.

Одним из двух других арестованных является Лука Висентини. В прошлом месяце он был избран генеральным секретарем Международной конфедерации профсоюзов (ITC). Организация объединяет более 200 миллионов членов по всему миру.

В информации прокуратуры также отмечается, что задержанные подозреваются в содействии «попыткам одного из государств Персидского залива (название не разглашается) повлиять на экономические и политические решения Европарламента». За это посредничество лицам, занимающим важные политические и стратегические позиции в Европейском парламенте предлагались большое суммы денег и подарки. Пресс-служба Европарламента отказалась комментировать рейды.

Проблема в том, что коррумпированные группы смогли получить власть, чтобы противостоять решениям, принятым в интересах европейских структур. Они превратились в большую сеть в Европе и стали представлять опасность. Например, тема «лоббистского скандала в отношении Катара», связанная с Европарламентом, в иной форме фигурировала в Совете Европы. В ходе обсуждения того, где будет проходить чемпионат, в Совете Европы была выдвинута инициатива «провести слушания по правам человека в Катаре». Но «левая группа» в Совете Европы заблокировала инициативу. Большинство проголосовало против вынесения вопроса на пленарное голосование. (https://www.greenwichtime.com/news/article/Police-move-on-suspected-influence-peddling-at-EU-17642405.php).

Аналитики отмечают, что это скоординированная деятельность. Те, кто координирует «лоббистскую группу» в Европарламенте, также «влиятельны» в Совете Европы. Отсюда следует, что проблема «коррумпированных лоббистских групп» не уникальна для Европарламента. Образовалась большая сеть. Филиалы этой сети охватили все европейские структуры.

Следует отметить, что «операция против коррупционных махинаций», направленная против стратегических целей Запада, не распространяется только на Европу. Параллельно процесс осуществляется в США. Федеральная прокуратура США расследует коррупционную деятельность сенатора-демократа от Нью-Джерси Роберта Менендеса под видом лоббирования. В 2015 году ему были предъявлены аналогичные обвинения (https://www.nytimes.com/2022/10/26/nyregion/bob-menendez-federal-investigation.html). Сейчас сенатор находится под федеральным расследованием по делу о коррупции. «Сенатор Менендес знает о расследовании», — сказал Майкл Солиман, политический консультант, руководивший двумя кампаниями Менендеса в Сенате. При этом он не стал говорить о масштабах расследования. На вопрос о том, по отношении кого еще будет проводиться расследование, он не ответил (https://www.nytimes.com/2017/11/16/nyregion/senator-robert-menendez-corporation.html).

Из упомянутой информации следует, что операция, начатая бельгийской полицией, вызвана не только тем, что Ева Кейли занималась коррупционной деятельностью для проведение чемпионата мира по футболу в Катаре. Тот факт, что аналогичный процесс проходит и в США, показывает, что целью инициированных операций являются не только «коррупционные махинации». Тут разные нюансы. Почему два центра силы мира вдруг решили начать масштабный процесс одновременно?

«Левый след» в начатой ​​операции

Европейские СМИ отмечают, что «группа депутатов-социалистов Болгарии» проголосовала против состоявшихся в Европарламенте дискуссий о том, чтобы назвать «Россию страной, поддерживающей терроризм». Петар Витанов, лидер «Группы болгарских социалистов» в Европарламенте, вел для этого специальную пропаганду среди других групп. Резолюция стала результатом дискуссий о преднамеренных нападениях России на мирных жителей во время войны в Украине. Разрушение гражданской инфраструктуры, убийство мирных жителей и другие события в Украине были названы «террористическими актами». С учетом этого они признали Россию спонсором терроризма и государством, «использующим средства терроризма». Резолюция была принята 494 голосами, против 58 при 44 воздержавшихся.

Большинство противников резолюции и воздержавшихся были «левыми» и в этом смысле обратили на себя внимание.

Обращает на себя внимание и активное участие «левых групп» в сомнительных «лоббистских» процессах как в Европарламенте, так и в Совете Европы. Их протест против темы «обсуждения прав человека в стране проведения чемпионата мира по футболу» вывел «левых» в центр внимания (https://euobserver.com/world/156450). Ева Кайли также является представителем «Всегреческого социалистического движения».

Еще один нюанс – совместимость интересов «левых» с армянскими и греческими лоббистскими группами. Когда Европейский совет захотел обсудить вопрос Евы Кайли, армяно-греческая группа проголосовала против этого предложения.

Немецкие СМИ публикуют серьезные расследования о том, что "левые группировки" в Европе инструктируются Кремлем. Этой теме посвящена статья "Международная политика - это не демократия или права человека: это интересы государств" (https://www.dw.com/en/germanys-ruling-spd-faces-the-ruins- of -its-russia-policy/a-6120633 2).

Из вышеизложенного следует, что начавшийся в Европе и США процесс «борьбы с коррупционными лоббистскими группами» включает в себя и принятие ограничительных мер в отношении Москвы. Это одна из причин, почему процесс был запущен параллельно в Европе и США. Он направлен на ограничение деятельности лоббистских групп, находящихся под влиянием Кремля. Депутаты Европарламента хотят сократить дипломатические отношения с Россией, минимизировать контакты ЕС с официальными представителями России и закрыть институты, связанные с российским государством в ЕС.

В заключение отметим, что ориентация в этом процессе на «греко-армянский» союз работает в ущерб азербайджано-турецкому союзу, вне зависимости от того, с каким намерением он был затеян. «Греко-армянский» союз, действующий в согласованной форме с «левыми группировками» в Европе, без исключения работал и против Азербайджана, и против Турции. Ева Кайли — одна из тех, кто препятствовал переговорам между Европейским союзом и Турцией (https://www.evakaili.gr/en/three-leading-human-rights-advocates-jailed-in-turkey/). Она направила письменный запрос в Комиссию Европейского союза с просьбой применить визовые ограничения для лиц, имеющих азербайджанские паспорта, в связи с бывшим нагорно-карабахским конфликтом. Кайли, член Европарламента, сообщила о своей просьбе через твит. Она призвала к отмене соглашения об упрощении визового режима, подписанного между Азербайджаном и ЕС (https://twitter.com/EvaKaili/status/1310331147520479233). Она сказала, что написала этот призыв в знак протеста против «грубых нарушений прав карабахских армян со стороны Азербайджана и Турции».

Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание, — это «дружеские» отношения между Евой Кайли, допрошенной брюссельской прокуратурой по обвинению в «коррупционной лоббистской деятельности», и сенатором Робертом Менендесом, которого допрашивали федеральные прокуроры США. Они являются «друзьями» в социальных сетях. Они ретвитят друг друга (твит Роберта Менендеса: https://greekreporter.com/2022/10/13/menendez-i-will-not-approve-sale-f-16s-turkey/

Твит Евы Кейли: https://greekreporter.com/2022/10/13/menendez-i-will-not-approve-sale-f-16s-turkey/). Их ретвиты активизировались, особенно в отношении Азербайджана и Турции. Один делится антиазербайджанскими или антитурецкими статусами, а другой тут же ретвитит. Случайно ли, что к расследованию неожиданно подключаются под разными названиями «группы», постоянно пытающиеся обострить отношения Евросоюза, США с Азербайджаном и Турцией? Об этом будет рассказано в нашей следующей статье.