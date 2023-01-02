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Мадуро заявил об «абсолютной» готовности восстановить отношения с США

В мире Материалы 2 января 2023 06:07 (UTC +04:00)
Мадуро заявил об «абсолютной» готовности восстановить отношения с США

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об «абсолютной» готовности восстановить отношения с Соединенными Штатами, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

«Венесуэла готова, абсолютно готова сделать шаги в сторону нормализации дипломатических, консульских и политических отношений с этим правительством США и с будущим правительством», — заявил Мадуро.

Официально отношения Венесуэлы с Соединенными Штатами были разорваны в 2019 году, когда США признали главу парламента Хуана Гуайдо президентом после выборов в 2018 году.

Ранее оппозиция Венесуэлы приняла решение о ликвидации «временного правительства» Хуана Гуайдо и его альтернативного кабинета.

С 2018 года в Венесуэле продолжается политический кризис, связанный с избранием Николаса Мадуро президентом страны — тогда парламент объявил спикера Хуана Гуайдо исполняющим обязанности главы государства. Гуайдо признали в США, ЕС и некоторых странах Латинской Америки.

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