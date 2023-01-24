Мбаппе стал первым игроком «ПСЖ», которому удалось забить пять голов в одном матче

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе забил пять мячей в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Пеи де Кассель», командой шестого дивизиона страны, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Таким образом, Мбаппе стал первым футболистом «ПСЖ», которому удалось сделать пента-трик.

Встреча завершилась разгромной победой парижан со счетом 7:0.

В составе победителей пять мячей на свой счет записал Мбаппе. Также забили Неймар и Карлос Солер.

Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/8 финала Кубка Франции. На этой стадии турнира столичный клуб сыграет с «Марселем».

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» располагается на первой позиции, набрав 47 очков в 19 матчах. Ближайшим преследователем парижан является «Ланс», которому удалось заработать 44 очка. Тройку лучших с 42 баллами замыкает «Марсель».

Ранее сообщалось, что защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашраф Хакими признан лучшим арабским спортсменом 2022 года.