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ООН призвала к сбору $400 млн для помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии

В мире Материалы 14 февраля 2023 23:19 (UTC +04:00)
ООН призвала к сбору $400 млн для помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии

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Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник объявил о необходимости сбора почти $400 млн для оказания помощи людям, пострадавшим от мощного землетрясения в Сирии, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Генсек Антониу Гутерриш объявил, что ООН обращается с призывом о сборе $397 млн для гуманитарной помощи людям в опустошенной от землетрясения Сирии", - говорится в твиттере пресс-службы генсека.

В сообщении указывается, что эти средства "помогут обеспечить крайне необходимую жизненно важную помощь почти 5 млн сирийцам".

Гутерриш также призвал не препятствовать передаче гуманитарной помощи в Сирию.

"Помощь должна поступать со всех сторон всем сторонам по всем маршрутам - без каких-либо ограничений", - указал он.

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