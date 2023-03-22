В Аргентине произошли два землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в среду на территории Аргентины. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, эпицентр подземных толчков находился в 73 км к северо-западу от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес (население около 4 тыс. человек), расположенного в провинции Сальта. Очаг залегал на глубине 200 км.

Позднее на территории страны произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр находился в 68 км к северо-западу от Сан-Антонио-де-лос-Кобреса. Очаг залегал на глубине 200 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.​​​​​