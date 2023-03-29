SpaceX запустит на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в среду стартует на орбиту с очередной партией из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск предполагается осуществить с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 16:01 по времени Восточного побережья США. Примерно через час после старта ракета должна вывести все аппараты на орбиту.

Это будет 80-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 11-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,8 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.