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SpaceX запустит на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

В мире Материалы 29 марта 2023 04:23 (UTC +04:00)
SpaceX запустит на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

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Ракета-носитель Falcon 9 в среду стартует на орбиту с очередной партией из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск предполагается осуществить с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 16:01 по времени Восточного побережья США. Примерно через час после старта ракета должна вывести все аппараты на орбиту.

Это будет 80-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 11-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,8 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

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