Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии по литературе

Болгарский прозаик и поэт Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии (The International Booker Prize 2023), присуждаемой в области литературы на английском языке, за роман "Времеубежище" (Shelter). Об этом объявила во вторник на торжественной церемонии в Лондоне председатель жюри французская писательница марокканского происхождения Лейла Слимани. Прямая трансляция велась на сайте премии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

55-летний писатель, получая премию, назвал свой роман историей о "памяти и времени", "милитаризации ностальгии". В центре книги история о вымышленной клинике для пациентов с болезнью Альцгеймера. Каждый этаж медицинского учреждения воссоздает предыдущие десятилетия в мельчайших подробностях, перенося пациентов в прошлое. Однако, по мере того как палаты все более и более убедительно похожи на давно минувшие годы, все больше здоровых людей приходят в клинику, воспринимая ее как "времеубежище" и пытаясь скрыться в ней от настоящего.

"Я родом из системы, которая во времена коммунизма продавала "светлое будущее", - описывает Господинов свое произведение. - Сейчас иные ставки, и популисты продают "светлое прошлое". Я на своей шкуре знаю, что и одно, и другое - чеки без покрытия, они ничем не обеспечены".

Господинов сообщил, что он получает премию накануне 24 мая, когда отмечается его "самый любимый праздник - День славянской письменности".

Обладатель премии получит вознаграждение в размере £50 тыс. ($62 тыс.). По существующим правилам Господинов должен разделить денежный приз с переводчиком книги на английский язык, которым выступила американка Анджела Родел. До этого книга, написанная на болгарском языке, не номинировалась на Букеровскую премию. Роман стал первым романом Господинова, опубликованным в Великобритании.