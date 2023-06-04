Министры стран-участниц ОПЕК+ встретятся в Вене

БАКУ /Trend/ - Министры стран-участниц ОПЕК+ соберутся в воскресенье на встречу в Вене, чтобы обсудить дальнейший план альянса по добыче нефти, передает Trend.

Перед встречей альянса состоялось заседание стран ОПЕК. Но на этой встрече, как сообщил журналистам министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу, обсуждались административные вопросы организации.

Это подтвердил и заместитель министра нефти Ирана Амир Заманиниа. По его словам, обсуждение вопросов по параметрам добычи ОПЕК+ стоит в повестке на встрече стран-участниц ОПЕК+ в воскресенье.