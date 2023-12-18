Spotify официально завершил свою деятельность в России.

БАКУ /Trend/ - Единственная юридическая организация стримингового музыкального сервиса Spotify в России прекратила свою деятельность - ее ликвидировали с 14 декабря.

Эта информация поступила из данных Единого государственного реестра юридических лиц Российской Федерации, передает Trend.

ООО "Спотифай" было зарегистрировано в России 13 января 2014 года, а 6 февраля 2023 года сервис подал заявление о своей ликвидации. Шведский музыкальный сервис прекратил свою работу в России 11 апреля 2022 года после тщательного анализа текущей ситуации. На сайте сервиса тогда было отмечено, что все услуги Spotify станут недоступными в России, но пользователи смогут восстановить свой аккаунт в другой стране в настройках профиля.