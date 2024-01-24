БАКУ /Trend/ - Сегодня президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси совершит визит в Турцию.

Как передает Trend, об этом сообщила Администрация Президента Турции.

Было отмечено, что в рамках визита состоится восьмое заседание Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран с участием двух президентов.

"На заседании совета будут рассмотрены все аспекты турецко-иранских отношений. Будут обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для углубления и развития двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении Администрации.