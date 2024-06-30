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Сборная Германии обыграла Данию и вышла в четвертьфинал ЕВРО-2024 (ВИДЕО)

В мире Материалы 30 июня 2024 01:32 (UTC +04:00)
Сборная Германии обыграла Данию и вышла в четвертьфинал ЕВРО-2024 (ВИДЕО)
Фото: Официальный сайт УЕФА

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Германии продолжается ЕВРО-2024.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретились сборные Германии и Дании.

Сборная Германии обыграла национальную команду Дании в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 со счетом 2:0. Голы забили Кай Хаверц и Джамал Мусиала.Отметим, что этап 1/8 финала завершится 2 июля.

ЕВРО-2024
1/8 финала
29 июня
23:00. Германия - Дания - 2:0
Голы: Кай Хаверц, (53 пен.). Джамал Мусиала (68)
Судья: Майкл Оливер (Англия).
Дортмунд. Вестфаленштадион

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