Сборная Германии обыграла Данию и вышла в четвертьфинал ЕВРО-2024 (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Германии продолжается ЕВРО-2024.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретились сборные Германии и Дании.

Сборная Германии обыграла национальную команду Дании в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 со счетом 2:0. Голы забили Кай Хаверц и Джамал Мусиала.Отметим, что этап 1/8 финала завершится 2 июля.

ЕВРО-2024

1/8 финала

29 июня

23:00. Германия - Дания - 2:0

Голы: Кай Хаверц, (53 пен.). Джамал Мусиала (68)

Судья: Майкл Оливер (Англия).

Дортмунд. Вестфаленштадион