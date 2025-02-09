БАКУ /Trend/ - Американский миллиардер, владелец компаний Tesla, SpaceX и социальной сети X Илон Маск призвал закрыть Radio Free Europe и Voice of America.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом он написал в соцсети X.

«Да, закройте их. Европа теперь свободна (если не считать удушающей бюрократии). Никто их больше не слушает. Это просто радикальные левые, которые разговаривают сами с собой, сжигая при этом $1 млрд в год из денег американских налогоплательщиков»,- написал он в ответ на сообщение специального посланника президента США по особым поручениям Ричарда Гренелла.

«Radio Free Europe и Voice of America — это СМИ, финансируемые американскими налогоплательщиками. Это государственные медиа. Эти издания заполнены ультралевыми активистами. Я работал с их журналистами десятилетиями. Это пережиток прошлого. Нам не нужны государственные СМИ, оплачиваемые из бюджета», - написал Гренелл.