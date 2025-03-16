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США начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене

В мире Материалы 16 марта 2025 02:24 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Американские военные начали крупномасштабную операцию против хуситов. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, передает Trend.

Операция включает серию точечных ударов по объектам хуситов с "целью защиты американских интересов, сдерживания противников и восстановления свободы судоходства", отмечается в заявлении.

Президент США Дональд Трамп в субботу приказал ВС США начать военные действия против хуситов. Он отметил, что нападения мятежников на корабли США должны прекратиться.

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