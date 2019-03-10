СМИ: президент Алжира может вернуться из Женевы на родину 10 марта

Находящийся на лечении в госпитале Университета Женевы президент Алжира Абдельазиз Бутефлика может уже вечером в воскресенье вернуться на родину, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала Al Arabiya, в аэропорту Женевы утром приземлился алжирский правительственный самолет. В самой больнице наблюдается усиление мер безопасности. В предвыборном штабе главы государства также сообщили об ожидаемом 10 марта вечером возвращении президента домой.

Бутефлика с 24 февраля находится в Швейцарии, куда он прибыл для прохождения регулярного медицинского осмотра. Однако 2 марта его перевели в университетский госпиталь в связи с ухудшением состояния здоровья. Как сообщила 6 марта газета Tribune de Geneve, 82-летнему президенту, "испытывающему трудности с дыханием и страдающему от проблем неврологического характера", "требуется постоянный уход, а жизнь его находится под угрозой". Однако позднее предвыборный штаб главы государства опроверг эту информацию, заявив, что состоянию здоровья президента ничто не угрожает и в ближайшее время медицинское обследование будет завершено.

В феврале правящая коалиция выдвинула Бутефлику на пятый президентский срок, что вызвало массовые акции протеста по всей стране. Алжирцы выступают против переизбрания президента, который после перенесенного в 2013 году инсульта передвигается в инвалидном кресле, с трудом говорит и практически не появляется на публике.

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