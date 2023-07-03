Премьер-министр ОАЭ объявил о создании министерства инвестиций

В понедельник Совет министров Объединенных Арабских Эмиратов принял решение о создании министерства инвестиций. Об этом сообщил вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, передает Trend.

"Сегодня я председательствовал на заседании Совета министров в Президентском дворце в Абу-Даби, в ходе которого мы приняли ряд важных решений, первым из которых по указанию моего брата, президента государства [шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна], было утверждение создания министерства инвестиций в структуре федерального правительства и назначение Мухаммеда Хасана ас-Сувайди министром инвестиций", - написал в Twitter Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум

Основной целью нового министерства является разработка инвестиционного видения ОАЭ, стимулирование инвестиционного климата в стране и улучшение конкурентоспособности законодательства. Таким образом, стремятся обеспечить, чтобы ОАЭ оставалась ведущим мировым инвестиционным центром и ключевым участником на мировом рынке инвестиций, пояснил шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.