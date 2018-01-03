Минфин Беларуси начинает продажу валютных гособлигаций на $50 млн

3 января 2018 09:43 (UTC+04:00)

Министерство финансов Беларуси 3 января начинает прямую продажу выпуска государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, для физических лиц выпуска №244, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Прямая продажа валютных гособлигаций нового выпуска для физических лиц будет проведена через Белорусскую валютно-фондовую биржу с 3 января по 15 февраля 2018 года.

Объем выпуска - $50 млн. Номинальная стоимость одной валютной облигации - $1 тыс. Ставка процентного дохода - 4,4% годовых. Срок обращения валютных гособлигаций составит 1 901 дней. Дата их погашения - 4 ноября 2022 года.

В сообщении, размещенном на сайте Минфина, приводятся даты выплат дохода по одиннадцати процентным периодам.

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