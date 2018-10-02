В Беларуси состоялся белорусско-германский форум

2 октября 2018 15:35 (UTC+04:00)

В городе Люнене прошел белорусско-германский экономический форум. Мероприятие стало центральным событием Дней экономики Беларуси в земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает во вторник БЕЛТА со ссылкой на посольство Беларуси в Германии.

В состав белорусской делегации вошли представители руководства Министерства экономики и Министерства жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций жилищно-коммунальной сферы, Национального агентства инвестиций и приватизации, Белорусской торгово-промышленной палаты, свободных экономических зон "Брест" и "Минск". Они рассказали об условиях ведения бизнеса в Беларуси, новых возможностях для иностранных инвесторов в различных отраслях. Значительное внимание было уделено примерам успешно реализованных в стране инвестиционных проектов с участием германского капитала, потенциалу для двусторонней промышленной кооперации.

Мероприятие было организовано при поддержке одного из мировых лидеров в сфере обращения с отходами концерна "Ремондис", Белорусско-германского неправительственного совета делового сотрудничества, Восточного комитета - Восточноевропейской ассоциации германской экономики, Министерства экономики, инноваций, дигитализации и энергетики земли Северный Рейн-Вестфалия, Промышленно-торговой палаты Дортмунда, посольства Беларуси в Германии.

Белорусская делегация также посетила несколько специализированных предприятий по утилизации и переработке отходов, провела переговоры с компаниями, заинтересованными в реализации инвестиционного проекта по созданию в Беларуси депозитной (залоговой) системы обращения одноразовой потребительской упаковки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Более 20 стран подтвердили участие в Международном форуме и выставке "Riverport Expo 2018"
Россия 16:11
Введение в Беларуси биометрических документов перенесено на 2020 год
Беларусь 14:14
В Беларуси начнут прививать четырехвалентной вакциной от гриппа
Беларусь 12:01
Ученые из Беларуси и России обсудят вопросы лесоводства на конференции в Гомеле
Беларусь 09:41
Беларусь подписала Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма
Беларусь 1 октября 17:06
В Беларуси планируется увеличить количество бригад скорой помощи
Беларусь 1 октября 15:23
Лента новостей
IT-компания Азербайджана создаст портал открытых данных госведомств Кыргызстана
ИКТ 16:26
Азербайджан обеспечит бесперебойную поставку продуктов питания в Россию и Украину
Бизнес 16:21
Более 20 стран подтвердили участие в Международном форуме и выставке "Riverport Expo 2018"
Россия 16:11
5 кредитных предложений от Bank Respublika
Бизнес 16:06
Фонд развития предпринимательства Азербайджана огласил приоритетные направления финансирования
Бизнес 16:05
В Казахстане 10 млн людей получили электронные паспорта здоровья
Казахстан 16:00
Названы сроки начала коммерческой эксплуатации ресурсов второго спутника связи Азербайджана
ИКТ 15:57
Узбекистан и Кыргызстан успешно продолжают делимитацию границы
Узбекистан 15:54
Нобелевскую премию получили ученые за открытия в области лазерной физики
В мире 15:52